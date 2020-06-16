全球最大轉口港「拍烏蠅」！星貨櫃船停泊量近30年最低

外國傳媒報道，新加坡是全球最大的「轉口港」和「加油港」，受疫情衝擊，今年5月停靠在該國港口的貨櫃船數量暴瀉至近30年最低。同時，船用燃料的銷售也跌至3個月新低。

根據新加坡海事管理局(MPA)數據顯示，疫情爆發對全球貿易造成衝擊，5月停靠在該國港口的貨櫃船數量降至3,059艘，為1993年1月以來最低。

業界分析員和貿易商皆表示，由於6月貨櫃運輸活動和加油需求仍疲弱，航運活動可能仍將維持低迷。

此外，MPA數據顯示，新加坡5月船用燃料銷售量跌至392.5萬噸，按年跌2%，較4月跌5%。今年新加坡首5個月船用燃料銷售總量2,076萬噸，按年增長5%，但低於2018年創紀錄的2,143萬噸。

丹麥海運分析公司在Sea-Intelligence上周公布的數據顯示，6月首周全球航運公司取消的貨櫃船航次大增，全球貨櫃船舶閒置運能高達400萬TEU(20呎標準貨櫃)。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626