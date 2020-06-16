瑞幸股價暴瀉　多家銀行面臨23億元保證金缺口

財經媒體彭博報道，在以極低價格出售了瑞幸咖啡創辦人質押的股份之後，包括瑞信集團和摩根士丹利在內的多家銀行，借給這位創辦人的保證金貸款仍面臨3億美元(約23.4億港元)的缺口。

消息人士說，這些銀行在過去兩個月中，通過處置瑞幸咖啡的股份收回了約2.1億美元(約16億港元)。高盛當時在一份公告中表示，在會計欺詐被揭發導致估價暴跌之後，瑞幸咖啡董事長陸正耀對5.18億美元(約40億港元)保證金貸款違約。

處置股份是陸正耀的債權人為控制損失所作出的最新努力。這些銀行各自的發言人不予評論。瑞幸咖啡尚未回應數次尋求評論的請求。

高盛受各家銀行委託處置這些股份，它在4月表示，將出售高達7,635萬股瑞幸咖啡在美國上市的股份。其中一位消息人士說，高盛已經悉數處置。據初步估算，暗示出售價格平均每股2.75美元，而瑞幸咖啡爆出醜聞之前的收市價為26.2美元。自4月6日高盛宣布處置計劃以來，平均價格為3.18美元。

其中一位消息人士說，瑞信和摩根士丹利分別提供了約9,700萬美元的保證金貸款，海通國際約1.34億美元。高盛和巴克萊分別借出了7,300萬美元和7,800萬美元，中金公司出借了3,900萬美元。

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