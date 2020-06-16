【你冇睇錯】呢個屋苑銀主盤下月拍賣嗌120萬　呎價不足兩千

香港樓價高企多年，市場罕有出現百餘萬元的住宅放盤。忠誠拍賣下月8日將推出大嶼山澄碧邨13號屋低層D室，物業屬銀主盤，實用面積666方呎，開價120萬港元，呎價僅約1,802元。

事實上，澄碧邨做價一向不高，今年2月據土地註冊處資料，該邨10座一個中層單位，僅以95萬元登記售出。原業主於1998年購入，當時做價僅約88萬元。若以單位實用面積665方呎計，呎價1,429元，挑戰全港來住宅新低。而同座低一層同室單位，2014年售價亦達100萬元。值得留意的是，這宗成交是私人名義登記，雖然姓氏不同，但不排除為內部轉讓個案。

若不計上述成交，資料顯示2017年該屋苑亦有交投，當時為15座A室單位，以263萬元登記售出，原業主持貨約3年帳面賺13萬元。據差估署資料，該單位實用面積822方呎，實用呎價3,200元。換言之，今次銀主盤開價並不算高。

澄碧邨位於大嶼山芝麻灣半島南端二浪灣沿岸，屬平房式豪宅，環境優美但缺乏交通及生活配套，住戶要靠屋邨渡輪出入長洲。

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