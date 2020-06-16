【一手盤攻略】康城SEA TO SKY 發展潛力逐點睇！
2020年06月16日 19:00
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備受追捧的日出康城近年不斷發展，一眾發展商看準區內的投資潛力及鐵路優勢，紛紛進駐區內，當中海景單位將更具吸引力。由長實集團(01113)建造的SEA TO SKY正正位處康城西部臨海地段，預料大部分單位可以坐擁開揚海景。全盤分3座發展，提供1,422伙，戶型介乎2房至4房，實用面積由434至1,077方呎。另外項目提供約3.3萬方呎商業樓面，照顧居民日常所需。
與此同時，SEA TO SKY毗鄰政府近年大力發展的將軍澳區及觀塘區，其中灣仔入境事務大樓將於2023年遷往將軍澳，而九龍東將蛻變成新商業核心區，許多優質寫字樓東移至觀塘和九龍灣一帶，專才匯聚之餘，投資潛力更一觸即發。
另外，港鐵康城站自2009年開通後，大大方便區內居民出入市區，前往銅鑼灣僅需約26分鐘。再配合興建中的將軍澳跨灣連接路及將軍澳-藍田隧道，屆時住戶前往各區，車程將會大大縮減。想了解更多關於SEA TO SKY的優勢，立即去片睇睇。
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