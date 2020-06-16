【一手盤攻略】康城SEA TO SKY　發展潛力逐點睇！

與此同時，SEA TO SKY毗鄰政府近年大力發展的將軍澳區及觀塘區，其中灣仔入境事務大樓將於2023年遷往將軍澳，而九龍東將蛻變成新商業核心區，許多優質寫字樓東移至觀塘和九龍灣一帶，專才匯聚之餘，投資潛力更一觸即發。

另外，港鐵康城站自2009年開通後，大大方便區內居民出入市區，前往銅鑼灣僅需約26分鐘。再配合興建中的將軍澳跨灣連接路及將軍澳-藍田隧道，屆時住戶前往各區，車程將會大大縮減。想了解更多關於SEA TO SKY的優勢，立即去片睇睇。

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