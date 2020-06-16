受累疫情！首4個月私宅動工僅2252伙　9年最少

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，肺炎疫情對私人住宅動工影響漸漸減退，根據屋宇署最新資料，4月份私宅動工量為957伙，較3月份的695伙，上升約37.7%。不過，由於首季進度緩慢，今年首4個月累積動工量只約2,252伙，較去年同期的3,544伙減少約36.5%，創自2011年以來的9年同期新低。

4月份有2個私宅項目動工，涉及單位總數957伙，包括啟德沐泰街10號，涉及637伙，另一個為青衣寮肚路及亨美街交界項目，單位量為320伙。

陳海潮指出，年初受疫情影響，動工情況相當緩慢，料第2季餘下月份的動工進度將急起直追，由於不少私宅項目可望於年內陸續開展，加上發展商的私人項目，估計2020年全年動工量料達1.1萬至1.2萬伙，實際情況仍需視乎稍後月份及下半年的項目動工進度而定。

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