政府派1萬元　中銀推「全城『萬』歲」優惠最勁10萬

中銀表示，合資格客戶於2020年6月21日至9月30日期間，成功透過該行登記特區政府「現金發放計劃」，即可自動參加「全城『萬』歲」大抽獎，有機會贏取高達10萬元購物禮券，以鼓勵消費；全新客戶可享高達1,000元定期存款利息。此外，該行將推出高達1,500元的信用卡簽帳優惠。

在推廣期內，客戶透過中銀香港登記「現金發放計劃」，並於10月20日或之前以中銀香港帳戶成功收取1萬元款項，將自動參加「全城『萬』歲」大抽奬，愈早登記，有機會贏取的獎賞價值亦愈高。在每輪抽獎中未能中獎的客戶，將自動進入下一輪抽獎。

6月21日至7月4日成功登記的客戶可參加首輪抽獎，有機會贏得價值10萬元的購物禮券(名額1個)；7月5日至7月18日登記的客戶可參加第二輪抽獎，有機會獲得價值5萬元的購物禮券(名額1個)；7月19日至8月1日登記的客戶可參加第三輪抽獎，則有機會贏取3萬元的購物禮券(名額1個)，於8月2日至9月30日成功登記者，可參加最後一輪抽獎，有機會贏得價值1萬元的購物禮券，名額共12個。抽奬結果將於10月30日於該行網頁www.bochk.com 公布。

另外，由即日起至2020年8月31日，全新客戶以中銀香港手機應用程式開戶，並成功透過該行登記及收取「現金發放計劃」1萬元，即可享高達1,000元定期利息優惠。

此外，該行將推出不同的信用卡簽帳優惠，讓客戶盡享消費獎賞。由2020年7月至9月，以中銀信用卡作合資格簽帳交易，可享高達1,500元現金回贈。

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