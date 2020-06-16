基金現金比例降至4.7%　預示股市暫未見大冧風險

美國銀行公布6月基金經理調查，顯示現金水平出現2009年以來最大降幅。

調查顯示，現金水平從5.7%降至4.7%，為2009年8月以來最大降幅，主要以機構投資者和非散戶投資者為主。調查是在6月5日至11日進行的，有190人參加了全球調查，資產管理規模為5,600億美元。

調查顯示，對沖基金的淨股權敞口(即沒有對沖的倉位)從34%飆升至52%，為2018年9月以來最高。有18%的人預期出現V形復甦，有64%的人預期出現U形或W形反彈。針對市場反彈，有37%的人認為這是牛市，而有53%的人認為這是熊市反彈，第二波新冠病毒疫情仍然是最大的尾部風險。由於美債孳息曲線變陡，5月份小型股、價值股、歐盟、新興市場和銀行類股的確信淡倉倉位在6月份被猛烈回補。

美銀Michael Hartnett等策略師表示，華爾街悲觀情緒高峰已過，但6月樂觀情緒脆弱、不穩定，遠沒有達到接近過分看升的程度。

值得留意的是，往績顯示，現金水平一向是相反信號，只要基金持有現金比例低於4.5%，就預示後市「偏熊」，而且鮮有出錯。因此，目前的現金比例4.7%預示股市暫未有大冧風險。

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