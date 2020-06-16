董事會認為，純利減少乃主要由於疫情在全球範圍內加劇及蔓延，香港政府為遏制大流行病採取出乎意料的全面措施擾亂了香港的正常商業活動；大流行病對香港資本市場及經濟造成始料未及的嚴重影響，導致自2008年金融危機以來最糟糕的表現；由於經濟前景不明朗及股市波動，若干無抵押配售及包銷項目延遲及虧損，導致集團的配售及包銷服務收益減少；由於一次性慈善捐款及審計費用增加，營運開支較截至2019年3月31日止年度增加。

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