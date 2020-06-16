滙豐王冬勝：亞洲「供給側」回復需時　港須力谷科技

王氏指，香港的相對優勢包括金融體系穩健且抗逆力強，惟本地多個關鍵經濟領域如旅遊業仍面對挑戰。旅遊業先後受到社會事件及疫情打擊，旅客消費大減令業界收入大跌。然而，香港有6,000萬旅客的接待能力需要善用，旅遊業必須重整旗鼓。

他認為，疫情或加快企業數碼轉型步伐，料營商模式於「疫後」將有所改變，例如公司或縮減租用空間，安排更多的員工遙距工作。他直言，香港科技應用的普及程度不及其他地區，認為政府需要以稅務減免及資助等政策誘因支持數碼化發展，不能只空談並期望數碼化自然發生。

中美緊張局勢反覆升溫，王氏指出，於11月美國總統大選前，市場定會意見紛雜，須待大選後才能看清實際情況，若將來與美國的貿易關係受制，商家自然會開拓新市場。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626