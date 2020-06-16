樓價UPDATES：業主心急出貨　東環5年近平手離場

二手業主心急出貨，東涌東環連租約單位，以810萬元沽出，5年僅升值約3%，扣除使費料近平手離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●赤柱海寧雅舍高層C室，實用面積約1,367方呎，套三房連工人套房間隔，日前以72,000元獲承租，實用呎租約52.7元，屋苑現時只有1個租盤，叫租由60,000元起。

●西半山麗怡大廈低層A室，實用面積498方呎，兩房間隔，望樓景，以938萬元易手，實用呎價18,835元，原業主於2009年3月以315萬元，持貨11年，帳面獲利623萬元，單位升值近2倍。

●灣仔尚匯中層F室，實用面積667方呎，一房間隔，享全煙花海景，叫租38,000元，最終願再減3,000元，以35,000元租出，實用呎租52元，租客屬於上市公司高層，業主於2011年以1,685萬元買入，持貨9年，租金回報2.5厘。

●西灣河嘉亨灣2座極高層B室，實用面積約673方呎，套三房間隔，望維港海景，獲外區租客垂青，以月租31,500元承租，實用呎租約46.8元，業主於2005年7月份以約830.6萬元一手購入，租金回報約4.55。

●小西灣藍灣半島5座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，望山景及少海景，獲租客以18,000元租入，實用呎租約39.6元。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒1座高層E室，實用面積約485方呎，兩房間隔，以840萬元獲承接，實用呎價約17,320元，屋苑6月至今累錄約7宗二手買賣。

●長沙灣昇悅居2座高層B室，實用面積517方呎，兩房間隔，獲區內客斥資950萬元承接，實用呎價約18,375元，原業主於2002年5月以221.59萬元入市，轉手帳面獲利728.41萬元。

●長沙灣泓景臺3座低層G室，三房套間隔，實用面積約637方呎，以1,250萬元放盤約1個月，即獲區內客接洽，議價後減價82萬元，以1,168萬元成交，實用呎價約18,336元，新買家為家庭客，睇樓三次決定入市。

●西南九龍帝峯．皇殿錄本月首宗成交，單位為2座低層B室，實用面積約1,071方呎，四房一套房連工人套房設計，由今年5月底開始放盤，開價2,700萬元，經議價後減價20萬元或約0.7%，最終以2,680萬元沽出，實用呎價約25,023元。

●旺角居屋富榮花園18座高層H室，實用面積592方呎，三房間隔，未補價第二市場以778萬元易手，實用呎價13,142元。

●大角咀形品．星寓中層H室，開放式間隔，實用面積約273方呎，以約14,000元放租約半個月，吸引區內客洽詢，雙方議價後減租1,000元或7%，以13,000元租出，實用呎租約47.6元。

●紅磡海逸豪園6月暫錄5宗買賣，其中10座中層G室，實用面積592方呎，兩房間隔，最初開價1,080萬元，現微減22萬元，以1,058萬元沽出，實用呎價17,872元，新買家為同區客，見近日樓價略為回軟，議價後即拍板增持單位，或作長線收租用途。

●黃大仙現崇山3B座中層B室，實用面積715方呎，套三房間隔，吸引外區客承接，原先放盤叫價1,380萬元，議後調減至1,351萬元成交，實用呎價約18,895元。

●將軍澳維景灣畔16座中層E室，實用面533方呎，兩房兩廳間隔，享內園景及遠海景，最新以939萬元易手，實用呎價17,617元。

●將軍澳居屋寶明苑寶柏閣高層5室，實用面積212方呎，開放式間隔，原先開價365萬元，減價14萬元3.8%，獲區內首置買家於已補價自由市場以351萬元承接，實用呎價16,557元。

●將軍澳清水灣半島6座低層B室，實用面積約531方呎，兩房間隔，終以700萬元易手，實用呎價約13,183元，屋苑本月累錄約4宗二手買賣。

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新界區

●東涌東環2A座低層1室，實用面積640方呎，套三房間隔，獲投資者斥資810萬元連租約購入，實用呎價12,656元，上址現有租約月租17,800元，租客為機場三跑工程師，新買家可享約2.6厘租金回報，原業主則於2015年9月以785.9萬元一手買入，持貨5年轉售，帳面獲利24.1萬元或3%，扣除使費大致平手離場。

●東涌昇薈10座高層D室一房單位，實用面積434方呎，原業主買入後一直作出租用途，今年5月底叫價650萬元交吉放售，新近以640萬元易手，實用呎價14,747元，新買家為區內用家，意向價620萬元，幾經議價，最終追價20萬元入市。

●青衣海欣花園6座高層B室，實用面積467方呎，兩房間隔，獲一名上車客洽購，叫價700萬元，最後減價10萬元，以690萬元，實用呎價14,775元。

●青衣翠怡花園4座中層C室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望內園景，今年5月底開始放盤，原業主開價608萬元，經議價後減價12萬元或約2%，終以596萬元沽出，實用呎價約16,329元，新買家為區內上車客，在區內睇樓數月，亦有入票抽近期新盤，終回流二手市。

●屯門金安大廈中層H室，實用面積約292方呎，兩房間隔，放租不足一天，即以9,200元獲承租，實用呎租約31.5元，新租客為內地人士。

●屯門豐景園2座中層2室，實用面積339方呎，兩房一廳間隔，租客為同屋苑客，由於原先租住的單位無法續租，自己亦有計劃遷出外區居住，決定短租上址4個月以作緩衝之用，並預繳租期內所有租金，以月租12,000元即睇即租，實用呎租35.4元。

●屯門時代廣場E座高層12室，實用面積346方呎，兩房一廳間隔，區內上車客有親友居於屯門，方便照應，加上業主有輕微議價空間，決定以514.5萬元購入上址自用，實用呎價14,870元。

●屯門寶怡花園連天台特色戶，實用面積415方呎，兩房間隔，日前獲區外客垂青，終以520萬元購入上址作自住或長線投資收租之用，實用呎價12,530元，單位若作投資收租，現時市值租金大約為11,500元，租金回報率可達2.7厘。

●天水圍嘉湖山莊景湖居5座中層C室，實用面積546方呎，三房間隔，原叫價600萬元，放盤約兩星期，以590萬元沽出，實用呎價10,806元，新買家為區內分支家庭，購入上址自用。

●元朗尚悅10座低層E室，實用面積357方呎，細兩房戶型，開價510萬元，微減2萬元，獲買家以508萬元承接，實用呎價14,230元，新買家為同區上車客，於新盤抽籤失落而回，隨即轉投二手市場，眼見上車盤源極速收窄，選擇不多，得知有多組買家同時洽購，即火速拍板承接。

●大埔中心8座低層B室，實用面積371方呎，兩房間隔，望河景，原開價580萬元，放盤一星期，「象徵式」減價10萬元或1.7%，獲用家以570萬元承接，實用呎價15,364元。

●大埔康樂園6月錄5宗成交，包括第十二街單號屋，實用面積1,596方呎，三房間隔，叫價3,300萬元，經買家議價後，最終以2,918萬元成交，實用呎價18,283元，新買家為區內客。

●沙田晉名峰B座低層B室，實用面積568方呎，兩房間隔，望園景，放盤2個月，原叫價1,050萬元，經議價後減80萬元或減幅7.6%，以970萬元連車位易手，實用呎價17,077元。

●沙田豐景花園D座低層4室，實用面積537方呎，三房兩廳間隔，放盤3個月，當時叫價760萬元，累減52萬元或6.8%，終獲買家以708萬元承接，實用呎價13,184元。

●大圍翠景花園1座低層G室，實用面積662方呎，套三房間隔，原先開價980萬元，放盤1個月，減價30萬元，即減幅3.1%，最終以950萬元沽出，實用呎價14,350元。

●馬鞍山帝琴灣凱琴居11座中層D室，套三房連工人套房間隔，實用面積約1,109方呎，早前連車位放售，吸引外區客上門睇樓，議價後以1,443萬元成交，實用呎價約13,012元。

●馬鞍山中心2座低層G室，實用面積375方呎，兩房間隔，零議價下以570萬元易手，實用呎價15,200元，原業主於2004年3月以約108萬元購入，帳面獲利462萬元。

●馬鞍山觀瀾雅軒4座中層F室，兩房間隔，實用面積約586方呎，享海景，單位曾作收租之用，早前交吉放售，獲換樓客洽商承接，買家為換樓客，在未有睇樓下承接上址，成交價888萬元，實用呎價約15,154元。

●西貢兩塊田村單號屋二樓連天台戶，三房兩廳間隔，望山景，以700萬元沽出，建築呎價10,000元。

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