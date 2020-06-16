新盤UPDATES：兩大發展商籌備月內開售

新盤市場競爭升溫，兩大發展商不約而同籌備月內開盤，勢將帶動一手樓市交投進一步轉旺。

●日出康城SEA TO SKY鐵定48小時內開價

長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，鐵定48小時內揭曉首張價單售價，首批將會推出不少於285伙，包括兩房、三房及四房戶，開價後將隨即開放位於紅磡置富都會的示範單位。

●【多相】SEA TO SKY三房示範單位首度曝光

●屯門御海灣最快月內開售

該項目共提供263伙，標準戶間隔多元化，開放式佔16%，一至兩房戶佔71%，三房戶只約8%，小量特色戶，標準戶面積介乎254至692方呎。樓盤毗鄰西鐵屯門南延線擬建車站，交通方便。

同系區內的御半山兩期累售逾900伙，超過59億港元，平均呎價逾1.6萬元。

●資助房屋翠嶺峰樓價356.5萬元單位交易告吹

香港房屋協會旗下資助房屋項目將軍澳翠嶺峰，錄得交易告吹個案。單位為6樓K室，實用面積462方呎，原本於2018年3月以356.5萬元售出，呎價7,716元，惟剛已列明為終止買賣合約。

●迎海‧星灣御地下花園戶售5008萬元

●清水灣3號8座洋房23.59億元內部轉讓

●富豪·山峯本月錄第2宗成交 獨立屋6600萬招標售出

上述獨立屋由地庫至天台共樓高5層，屬四房四套間隔，實用面積2,576方呎，花園面積為778方呎，備有獨立升降機。地下入口為前花園，而後花園則與飯廳連成一線，天台面積亦達533方呎。

●The Campton呎售22308創項目新高

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，售出3樓L室特色戶，實用面積428方呎，平台面積141方呎，售價954.8萬元，呎價22,308元創項目新高。

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