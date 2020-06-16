新盤UPDATES：兩大發展商籌備月內開售
2020年06月16日 21:27
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新盤市場競爭升溫，兩大發展商不約而同籌備月內開盤，勢將帶動一手樓市交投進一步轉旺。
●日出康城SEA TO SKY鐵定48小時內開價
長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，鐵定48小時內揭曉首張價單售價，首批將會推出不少於285伙，包括兩房、三房及四房戶，開價後將隨即開放位於紅磡置富都會的示範單位。
他指出，周二(16日)首度開放予傳媒預覽的三房示範單位，設有套房及儲物房，主人房特別引入轉角窗，令單位景觀更佳及提升私隱度。長實集團(01113)高級營業經理楊桂玲稱，該示範單位大廳面積約180方呎，足夠放置六人餐枱及三人梳化。項目特別耗資約2億港元購入家電配套設備，包括知名德國品牌等出品。
●【多相】SEA TO SKY三房示範單位首度曝光
長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，首度安排傳媒參觀示範單位，參照第2座50樓H單位搭建，實用面積753方呎。單位間隔屬三房連儲物房設計，大廳連接面積27方呎露台，主人房設有套廁。
●屯門御海灣最快月內開售
新地代理總經理張卓秀敏稱，新鴻基地產(00016)旗下屯門海皇路項目第1期命名為「御海灣」，有機會下周開價及本月開售。
該項目共提供263伙，標準戶間隔多元化，開放式佔16%，一至兩房戶佔71%，三房戶只約8%，小量特色戶，標準戶面積介乎254至692方呎。樓盤毗鄰西鐵屯門南延線擬建車站，交通方便。
同系區內的御半山兩期累售逾900伙，超過59億港元，平均呎價逾1.6萬元。
●資助房屋翠嶺峰樓價356.5萬元單位交易告吹
香港房屋協會旗下資助房屋項目將軍澳翠嶺峰，錄得交易告吹個案。單位為6樓K室，實用面積462方呎，原本於2018年3月以356.5萬元售出，呎價7,716元，惟剛已列明為終止買賣合約。
●迎海‧星灣御地下花園戶售5008萬元
恒基地產(00012)旗下馬鞍山迎海‧星灣御，售出22座地下及1樓複式B單位，實用面積2,633方呎，花園面積1,018方呎，成交價5,008萬元，呎價19,020元。而迎海‧駿岸則售出7座11樓A室，實用面積1,453方呎，售價2,342.98萬元，呎價16,125元。
●清水灣3號8座洋房23.59億元內部轉讓
碧沙路清水灣3號洋房項目，8座洋房全數轉售予賣方有關連人士，每戶成交價由1.29億至5.84億元，總額共23.59億元，料為內部轉讓。資料顯示，該地皮由雅居樂集團(03383)副主席陳卓賢早年以私人名義投得，當時地價為7億元，每方呎樓面地價則為21,349元。
●富豪·山峯本月錄第2宗成交 獨立屋6600萬招標售出
百利保控股(00617)旗下沙田九肚富豪·山峯，錄得本月第2宗成交。項目26號獨立屋透過招標形式售出，成交價6,600萬元，呎價為25,621元。當中包括兩個住宅車位，成交期為180日。
上述獨立屋由地庫至天台共樓高5層，屬四房四套間隔，實用面積2,576方呎，花園面積為778方呎，備有獨立升降機。地下入口為前花園，而後花園則與飯廳連成一線，天台面積亦達533方呎。
●The Campton呎售22308創項目新高
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，售出3樓L室特色戶，實用面積428方呎，平台面積141方呎，售價954.8萬元，呎價22,308元創項目新高。
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