憧憬經濟復甦　道指早段勁升847點

美國5月零售銷售反彈幅度較預期多逾倍，加上美國聯儲局開始吸納企債，以及特朗普政府醞釀推出近1萬億美元基建計劃，多項利好消息刺激美股周二早段大幅攀升。道指高開847點，報26,611點，納指升223點，至9,949點。

市場亦注視聯儲局主席鮑威爾稍後出席參議院銀行委員會聽證會，發表半年貨幣政策報告。

公司消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)獲花旗調高目標價，由310美元上調至400美元，為華爾街大行中最牛，理由是5G iPhone可能9月推出，以及美國政府可能制裁中國華為。另邊廂，歐盟正就Apple的網上商店App Store及支付服務Apple Pay展開反壟斷調查。Apple股價早段漲1.91%至349.54美元。

全球最大快餐集團麥當勞表示，5月全球同店銷售跌幅，由4月的19%縮窄至5.1%。麥當勞股價早段升0.7%至190.82美元。

另外，Royalty Pharma首次公開招股(IPO)以每股28美元訂價，集資21.8億美元，為美國今年集資額最多的新股。

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