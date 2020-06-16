全球經貿戰：傳中國放棄WTO訴訟　或令歐盟擴徵關稅

財經媒體彭博報道，過去4年來，中國一直與歐盟在世界貿易組織(WTO)訴訟，以爭取「市場經濟地位」，惟繼去年中國在WTO的臨時裁定敗訴後，中國政府已在周一(15日)放棄訴訟，形同為歐盟關稅報復的行動開大門。消息人士稱，根據裁定，歐盟可能繼續視具體情況逐例對中國「傾銷」出口商品徵收更高關稅。

2016年時，中國主張2001年加入WTO後15年，應當被自動視為具市場經濟地位，即歐盟對中國加徵反傾銷稅的法律依據已不復存在，2019年WTO臨時裁定中國敗訴，之後中國暫停此訴訟，故裁定結果不會公開，但在周一暫停期限過了後，中國未重新訴訟，形同放棄。

歐盟與美國長期認為，中國出口的產品價格低到不可信賴，故雖然具體裁定內容尚未公開，但消息人士向稱，歐盟可能會繼續對價格顯然過低、或有傾銷行為的中國進口產品加徵關稅。

事實上，就在周一當天，歐盟針對「某國補貼海外出口商」的行為加徵關稅反制，創歐盟首例，且就是針對中國而來，故放棄訴訟對中國而言是挫折。

報道又提到，這對美國而言可能是好兆頭，因美國與中國的貿易爭端，事實上與歐盟的幾乎一樣。

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