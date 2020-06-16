中美科技戰：美與華為共建5G是「釋出善意」？絕對不是...

外國傳媒報道，美國商務部周一(15日)宣布，將允許美國企業與華為就「5G網絡標準制定」方面進行合作，看似與去年5月將華為列為實體清單的強勢態度不同，惟報道指，美國商務部此舉明顯是衝着「中國標準2035」而來，代表華為就算能生產5G網絡設備，整個產業的標準依然要美國參與，不讓中國完全奪去。

「網際網絡標準」指網絡有關技術及方法的規範，讓所有網絡相關設備得以接軌，例如一部手機在世界各地的Wi-Fi都能接收、使用，就是標準規範的結果，但隨着5G出現，目前標準尚未制定，如果美企在下一代的標準制定中缺席，競爭力勢必被削弱。

因此，報道稱，美國商務部的決定意義重大，代表美企將繼續參與下一代標準制定。美國資訊科技業協會(ITI)亞洲政策主管Naomi Wilson對此表示歡迎，稱讓位給向華為這樣的公司的話，除了中國以外，沒有任何人能得益，故美企能否參與至關重要。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626