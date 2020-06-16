諾獎得主：疫情凸顯社會不平等　急須改革

外國傳媒報道，曾獲諾貝爾獎的經濟學者Angus Deaton認為，疫情暴露出不平等現象，若不改革，情況會進一步惡化。

現年75歲的Deaton出生於英國，於2015年獲得諾貝爾經濟學獎，專注貧窮及健康議題，現任教於美國普林斯頓大學。他呼籲改革美國醫療體系及全國大型科技公司的勢力。

他說：「有人把疫情大流行比喻為X光機，讓不平等現象變得更透明。我們之中多數受過教育的人，擁有幾乎可以同樣方式繼續進行的工作，我們在Zoom上與人交談，跟原本一樣領薪水。」然而，受過較少正統教育的人，通常是「面對冠狀病毒疾病冒着生命危險提供必要服務的勞工。或者，若他們不是提供必要服務，就有可能失業」。

他又指，非裔美國人George Floyd死後，席捲全美的抗議浪潮，「你我都不能說，這與疫情毫無關聯」。

他又擔心高失業率會持續很長一段時間，也擔心大型科技公司興盛的同時，會有許多企業破產，警告有愈多壟斷型企業，國內生產總值(GDP)就愈會流向資本家，必須改革。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626