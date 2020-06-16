鮑威爾潑冷水：美復甦路遙且不會全面　道指升幅縮

美國聯儲局主席鮑威爾周二(16日)出席參議銀行委員會聽證會，發表半年貨幣政策報告，表示美國經濟復甦前景未明朗，重申將維持近乎零利率，直至經濟重上正軌。

鮑威爾提到，最近有些指標顯示，美國經濟正穩定下來，部分經濟領域更出現溫和反彈，惟生產和就業依然遠低於疫症爆發前水平，且復甦的時間及力度依然存在巨大不明朗。

他強調，經濟的諸多不確定性源自疫情路徑及防疫措施效果不確定，在民眾深信疫情獲得控制前，不太可能出現全面復甦。

他發表言論後，道指升幅稍為收窄，現升491點，報26,254點。

聯儲局周一(15日)宣布，從周二起，按其二手市場企業信貸機制(SMCCF)，在市場吸納企業債券，並披露購買策略，會根據一個具廣泛和多元化的企債指數，建立相關組合。SMCCF是聯儲局3月中以來，針對疫情對美國經濟的打擊，所推出的9項緊急貸款機制之一，規模2,500億美元，迄今只買入55億美元企債交易所買賣基金(ETF)。

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