康宏上訴得直　上訴庭下令凍結曹貴子逾7.6億資產

康宏環球全資附屬康宏財務，於2018年入稟高院民事控告商人曹貴子及一批被指與曹有關連的個人及公司，指被告在決定利用康宏放貸及收購公司時處理不當，令康宏蒙受巨額損失，因此向被告索償逾7.1億港元。康宏去年向高院申請禁制令，要求凍結曹的資產，但於今年3月被高院原訟庭駁回該申請。康宏不服原訟庭的判決提出上訴，上訴庭今日(16日)裁定康宏上訴得直，即時下令凍結曹貴子的資產，並押後頒發書面理由解釋原因。據悉，曹貴子被凍結資產超過7.6億港元。

經法庭與雙方律師討論下，法庭最終決定在凍結曹的個人資產同時，每月從該些資產撥出45萬港元讓曹作生活費，另外再給予500萬港元讓曹應付其法律費用。法庭亦頒令曹如有任何超過30萬港元的資產均需披露。

據曹的律師披露，曹現時在區院受審的刑事案，每日審訊需支付80萬港元律師費，故要求法庭撥出1000萬港元予曹作法律訴訟費用，但康宏一方認為200萬港元已足夠，上訴庭最終批出500萬港元給他。

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