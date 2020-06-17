東方日報B1：美元大劑　羅奇預警冧35%

華府及聯儲局不斷「放水」，意圖挽救受疫情重創的美國經濟，惟著名專家、摩根士丹利亞洲前主席羅奇(Stephen Roach)警告，美國龐大預算赤字及國際形勢變化，恐使「強美元時代」時日無多，美元崩潰幾乎無可避免，估計美元兌主要貨幣可能狂瀉35%，時間在未來一、兩年內或更久，投資者不應忽略風險。

隨着當局大印銀紙，加上市場避險情緒降溫，美元匯價最近明顯轉弱，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數從3月高位回落約6.2%，周二亦反覆偏軟，澳元曾升0.84%至69.77美仙，英鎊亦漲0.66%至1.2688美元。

瑞穗銀行駐新加坡經濟和策略主管Vishnu Varathan指出，由於預期美國基建開支增加，需發行更多國債，令美元貶值風險再度增加，美國債息將大幅攀升。

聯儲局主席鮑威爾周二出席參議院銀行委員會聽證會，發表半年貨幣政策報告，他表示美國經濟復甦前景未明朗，重申將維持近乎零利率，直至經濟重上正軌。

鮑威爾提到，最近有些指標顯示，美國經濟正穩定下來，部分經濟領域更出現溫和反彈，惟生產和就業依然遠低於疫症爆發前水平，而且復甦的時間及力度依然存在巨大不明朗。

當局周一宣布，從周二起，按其二手市場企業信貸機制(SMCCF)，在市場吸納企業債券，並披露購買策略，會根據一個具廣泛和多元化的企債指數，建立相關組合。SMCCF是聯儲局三月中以來，針對疫情對美國經濟的打擊，所推出的九項緊急貸款機制之一，規模2,500億美元，迄今只買入55億美元企債交易所買賣基金(ETF)。

面對海量印鈔，現為耶魯大學高級研究員、被譽為「華爾街最佳亞洲專家」的羅奇警告美元有崩潰危機，原因包括美國一些宏觀經濟失衡問題由來已久，如超低儲蓄率和嚴重的經常帳赤字，尤其前者勢從負數進一步向下，情況是美國或其他主要國家經濟史上未見過。

羅奇認為，上述問題隨着未來數年財政赤字爆升會進一步惡化，與此同時，美國正「去全球化」，與其他地方「脫鈎」成為「致命組合」。他指出，美元下跌會對美國金融資產造成負面影響，進口貨品成本上升或推高通脹，最令人擔心的是，美元貶值可能引發類似上世紀七十年代末的滯脹危機，當時美國物價急劇上升，經濟卻停滯不前。他更直言，即使白宮在11月大選後變天亦無助解決問題，因國會正忙於應付疫情帶來的前所未有經濟衝擊。

事實上，羅奇的警告不無道理，疫情已導致華府收入銳減而開支大升，令財政急劇惡化。5月份財政赤字由去年同期的2,078億美元急增至3,988億美元，而今個財年首8個月，華府財赤由去年同期的7,386億美元增至1.88萬億美元。

美國預算辦公室(CBO)5月時估計，應對疫情而推出紓困措施，將會令本財年財赤急增2.2萬億美元，明年度再增6,000億美元。

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