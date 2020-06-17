東亞遭連環劈盈測　股價逆市挫

滙豐環球研究指出，東亞銀行的基本面欠佳，其中貸款需求及利率下降，以及對內地資產採取「去風險」策略，為該行淨息差帶來龐大壓力，料今年將按年縮窄0.17個百分點，至1.68%，明年則進一步下降至1.63%。

另方面，報告指東亞銀行資產質素仍繼續承壓，尤其是內地無抵押零售貸款，以及私人企業的風險敞口。值得關注的是，滙豐指出，東亞的金融投資及聯營公司的投資均容易遭受損失，惟市場仍未充分考慮相關風險。

東亞盈利前景陰霾滿布，滙豐將該行今年經營收入預測調低8.86%，至183.91億元，直言東亞收入跌幅無法通過成本控制措施完全抵銷，料其成本收入比率將於年內惡化，意味營運效率轉差。滙豐警告，東亞的估值仍存在下行風險。

事實上，摩根士丹利日前已唱淡東亞業務前景，由於中港以及海外經濟轉弱，加上東亞持續對內地資產採取「去風險」策略，或不利該行貸款增長，調低今年相關增長預測至僅1%，相信該行進取地吸納存款的誘因亦會減少，將東亞目標價下調8%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626