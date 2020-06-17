【專家點評】梁彥穎：淡友投資七式要訣

投資者若然看淡股票市場，究竟現時可以做甚麼部署？以下是風險由小至大的不同做淡投資：

第一，投資者可持現金，耐心等候市場調整後再逐步買回股票。不想只持現金可考慮部分買入黃金。

第二，可按風險承受能力買入不同倍數的逆向指數基金(一般是一至三倍)。亦可買對沖基金，惟種類繁多，且基金經理管理手法各異，需細心分析才能把風險降低。

第三，買入熊證或認沽證，惟兩者皆受發行商及有關規例影響，投資者需小心控制投資金額。

第四，買入股票認沽期權，但因期權時間值昂貴及交投不活躍，缺乏有關知識可能令投資徒勞無功。若誤信道聽途說，貿然沽空認購期權來填補認沽期權的時間值，則風險可驟然提高至沽空期貨水平。改買入指數認沽期權，可用較低流動性風險及系統性風險做淡市場。

第五，可沽空指數股票或個別股票。不過，需接受沽空股票條款規管，例如按金比例及沽空要求，且某些個別股票升跌有時候不跟大市走勢。

第六，沽空個別股票或指數股票期貨。除了具備第五項所述風險，亦因個別交投不活躍，要小心留意流動性風險。

第七，可沽空指數期貨。以現時恒生指數期貨為例，槓桿比率大約是10至12倍。換句話說，拿最低按金的10至12倍本金來沽空期指，風險跟一倍逆向指數基金相若。但當然，沽空期指可利用認購期權來減低風險，或直接以認沽期權來替代。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

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