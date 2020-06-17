私有化「落幕」 會德豐7月底除牌
2020年06月17日 00:17
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「百年老店」會德豐上市57年，將於7月27日起除牌。
會德豐(00020)獲大股東吳光正家族提出私有化的議案，周二(16日)在法院會議上獲得99.2%贊成票通過，反對票不足0.6%，這間上市57年的「百年老店」將於7月27日起除牌。有小股東斥私有化作價不吸引；另外亦有分析員表示，九倉系公司前景和增長動力欠奉，建議小股東在收到是次私有化的九倉系代價股份後，應盡快沽貨套現。
是次私有化代價是股東每持有一股會德豐股份，可獲實物分派一股九龍倉置業(01997)及一股九龍倉(00004)股份，另加現金12元，公布當日相當於每股71.9元，較會德豐當時停牌前溢價52.2%。然而，九倉和九置股價之後累跌不少，以周二的收市價計，私有化價格已「縮水」至每股63.9元，較會德豐周二收市價僅溢價3.14%。
艾德證券期貨聯席董事陳政深直言「如果係我，一收到(九倉和九置)股票會即刻沽」。他解釋，九倉系公司在中港兩地售樓業務並非特別出色，而旗下重點商場如海港城、時代廣場專注於高檔零售，主打遊客生意，在疫情及旅遊業停頓下，租金收入難有好表現。
事實上，周二法院會議前已有小股東指出價不吸引，表示會投反對票。在得知私有化成功後，小股東高先生對本報表示，本次私有化過程對小股東不公平，認為監管當局應檢討私有化機制；他又直言九倉和九置「升值潛力慢是肯定的」。
不過，亦有持貨一年的會德豐小股東兼投資者權益關注組召集人陳仲翔表示，會德豐私有化作價較早前私有化成功的利豐來得合理，並痛斥利豐令小股東慘蝕收場。他期望會德豐顧及社會責任，不要像利豐一樣，殘忍地在私有化成功後立即裁員。
然而，管理層周二未能承諾不裁員。會德豐副主席梁志堅在周二法院會議和股東周年大會後表示，股東架構有大變化，暫時未知道吳氏家族會對業務有甚麼調整，包括主席吳宗權於公司的身份會否改變等。惟他強調公司有很多工作進行中，地產項目就有十多二十個。
於1857年在上海創立的會德豐，原為一家英資洋行，業務遍及貿易、融資、物業租賃及出售等。公司在1963年1月在香港上市，在1985年2月被船王包玉剛收購，吳光正為包氏的女婿。
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