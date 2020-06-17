【專家點評】中環Hot Talk：外資企業部署撤港？

最近有一個不是在金融業打滾的朋友問我，近期在香港的外資公司是否都已經在部署撤走？我只好坦白回應，自己只是香港金融行業內的一個小卒仔，又何德何能知道有多少外資準備離開香港。

不過，從就業市場的情況看來，我相信依然有不少外資金融機構，計劃在香港擴張或繼續做生意。

股市上能夠有成交，就是因為有買家和賣家，在市場上存在着對後市不同看法的投資者，即使出現股災式下瀉時，絕大部分人趕着沽貨，也會因為有投資者計劃撈貨博反彈，才能促成海量成交。

同樣道理，每家公司和每個人對未來的預測有所不同，在一些人眼中看到只剩半杯水，也會有人看到還有半杯水。當然，外資打算撤走又怎會告訴我嗎？

不過，在最近的一個月，已經有數個head-hunter接觸我，都是為外資金融機構請人，一則想到金融業似乎在疫情還未完全退卻下有點泡沫，同時可見有外資打算「撈底」，或至少營運暫時一切如常。

說來或者可悲，生意就是生意，當中涉及很多計算。這時很多人擔心環境轉差會令外資撤走，然而，有些地方比香港情況更壞，過去數十年卻有大堆外資或外國人衝到那裏去尋找機會。

大健 中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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