歐股收市上漲　德電商Zalando逆市挫4%

美國聯儲局擴大資產購買規模至個別企業債，利好大市氣氛，歐洲股市收市上漲。英國富時100指數收報6,242點，升178點或2.94%；法國CAC指數收報4,952點，升136點或2.84%；德國DAX指數收報12,315點，升404點或3.39%。

數據方面，歐洲經濟研究中心(ZEW)公布，德國6月ZEW經濟景氣指數為63.4，創2006年3月以來最高，並高於市場預期的60和5月的51。

英國統計局數據顯示，英國2月至4月的失業率意外維持前值3.9%，市場原預期續升至4.7%；不過，3月至5月公司員工就業人數下跌2.1%，主要由於居家隔離措施影響就業市場。

個股方面，英國商業外包公司Capita贏得愛爾蘭水務公司的6,700萬歐元的客戶服務合同後，股價急升7.62%。德國電商平台Zalando股價急跌4.18%，據報該公司投資者瑞典投資公司Kinnevik沽售了部分持股。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626