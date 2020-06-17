鮑威爾警告：美經濟復甦面臨「重大不確定性」

美國聯儲局主席鮑威爾周二(16日)出席國會聽證會時，警告美國經濟復甦的強度和時間均持續面臨「重大不確定性」，認為需要對實現全面復甦保持耐心，而目前衰退問題可能已經見底。

他重申，聯儲局將維持利率在接近零的水平，直至經濟復甦處於正軌之上，並指該局沒有就何時加息進行研究，又提到負利率在美國「沒有吸引力」。

鮑威爾稱，不認為美國出現新冠肺炎第二波疫情，而現階段聯儲局對今年國內生產總值(GDP)的中位數預期，並未將爆發第二輪疫情的風險納入考慮範圍。

另外，鮑威爾指，聯儲局擴大資產負債表並不意味着通脹和金融穩定性面臨威脅，相信時機合適時將會被動地縮表，而如果市場功能繼續改善，聯儲局亦將放慢企業債的購買速度。

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