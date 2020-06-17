中美金融戰：中國公司「逃出」美國股市　創4年來最急速

外媒報道，由於中美緊張關係升溫，中國公司正在以2015年以來最快的速度放棄在美國的上市公司身份。

財經資訊平台彭博的數據顯示，今年到目前為止，在美國上市的中國公司已經宣布了4宗私有化交易，包含債務在內的金額總計81億美元，相比去年同期的私有化交易金額為零，而這也是自2015年宣布298億美元私有化交易以來的金額最高的年份。

除了中美關係緊張這個因素，包括瑞幸咖啡在內的一系列中資公司發生會計醜聞，導致華爾街一些知名公司受損，亦推使了美國總統特朗普考慮加強對中國公司的審查。

納斯達克交易所正在計劃修改上市規則，對於一些中國公司而言，這將使首次公開發行(IPO)更加困難，恐進一步限制中國公司進入美國資本市場的機會。

律師事務所Mayer Brown駐香港的合伙人Steven Tran表示，新冠肺炎疫情問題也使一些在美國上市的中國公司估值看來相對被低估；再者，目前美國對與中國有關的所有事情普遍存在負面情緒，便促使了更多在美國上市中國公司的私有化交易。

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