美股收市：道指升526點　Apple漲逾2%

美國5月零售銷售反彈幅度較預期多逾倍，加上美國聯儲局開始吸納企債，以及特朗普政府醞釀推出近1萬億美元基建計劃，多項利好消息刺激美股周二(16日)大幅攀升。

道指收報26,289點，升526點或2.04%；標指收報3,124點，升58點或1.9%；納指收報9,895點，升169點或1.75%。

美國經濟逐步重啟，帶動當地5月份零售銷售按月破紀錄反彈17.7%，遠好過市場預期的8.4%升幅，但5月整體零售額仍較去年同期低6.1%。

對於最新零售數據，美國總統特朗普指其創史上最大單月增長，相信是股市的大日子，亦看好就業市場。

不過，美國聯儲局主席鮑威爾對於經濟前景仍保持審慎。他在國會聽證會時警告，美國經濟復甦的強度和時間均持續面臨「重大不確定性」。

公司消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)獲花旗調高目標價，由310美元上調至400美元，為華爾街大行中最牛，理由是5G iPhone可能9月推出，以及美國政府可能制裁中國華為。Apple股價全日升2.65%，收報352.08美元。

快餐集團麥當勞表示，5月全球同店銷售跌幅，由4月的19%縮窄至5.1%。麥當勞股價收漲0.44%。

另外，Royalty Pharma首次公開招股(IPO)以每股28美元定價，集資21.8億美元，為美國今年集資額最多的新股。該公司股價開報44美元，收市升58.93%，報44.5美元。

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