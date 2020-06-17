沙特對美國石油出口邁向35年來最低水平

外媒報道，沙特阿拉伯在前幾個月向美國大量出口原油後，目前幾乎暫停了美國原油供應。

財經資訊平台彭博對油輪追蹤數據顯示，6月份到目前為止，沙特僅向美國出口了一船原油，這相當於沙特4月份輸美原油每日約130萬桶的10分之1，當時沙特在與俄羅斯的短暫油價戰中向全球大量輸出原油。

交易員和分析師們認為，如果沙特在6月下半月繼續維持目前供應美國市場的步伐，沙特對美石油出口料降至35年來最低，而此舉幫助美國原油市場實現再平衡。

Energy Aspects首席石油分析師Amrita Sen表示，沙特輸美原油將下降，與此同時，美國國內煉油廠將開始增加產量，而國內原油產量繼續下降。」他續說，「美國煉油廠的原油庫存將下降，將不得不從其他地方進口原油。」

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