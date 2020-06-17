【缸湖俠客】鄧建初：上升下跌周期短　牛熊分界漸模糊

傳統上，牛市升得慢而長，熊市跌得急而短。然而，這種傳統特色在近年的股票市場已不能帶來啟示作用。金融海嘯發生後，美國時任聯儲局主席伯南克為求挽救瀕臨爆煲邊緣的美國經濟，採取了量化寬鬆政策，硬將原本是熊市的美股挽救過來，並展開了長達逾十年的、由科技股主導的大牛市。反觀傳統股票寸步難行，股票市場從此起了「炒股不炒市」的巨大變化，單憑指數去選股已不像當年般容易了。

興起多年的電腦程式買賣盤，亦是令大市難以變成單邊上升市或下跌市的原因之一。市場眾多股民喜歡用的移動平均線，在這種大型上落市中經常出錯，主要原因是數值應用上犯下了邏輯性思維的錯誤，這裏不作評論，留待日後有機會再談。

2013年尾，初哥僥倖贏得了銀行合辦之「投資王擂台賽」第一名。同年公司內部比賽亦獲得了首名。於是公司建議，幫我設計一個全由我構思的圖表技術電腦程式買賣盤，不經人手，完全用電腦操盤。我聯想到有斬倉盤跌九成的畫面，甚為恐懼，加上對電腦盤不熟悉，膽小的性格令我不敢簽合約。

有一次，發覺一位經紀同事每天用上了電腦盤操作，然後施施然走開，收市後才回來察看。這樣持續了一段時間，突然沒有再回來了。後來謠言四起，說他用電腦操盤買了一隻跌九成的股票，斬倉不及，輸了大錢。股票市場風高浪急，完全靠電腦操作是有一定程度的風險。

電腦操盤是經過人腦思考設計的模式炒作，設計得宜，與市場步伐脗合，勝算仍會大過人手操作。然而長線投資，電腦盤作用不大，人腦的思考選股明顯優勝。

此外，不少衍生產品的操作，也扭曲了股票市場的生態及運行。現今股票市場，已難有大單邊市出現，只能維持大型上落市而已，真是難為牛熊定分界了。

鄧建初

資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。

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