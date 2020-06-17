康方生物：AK109中國首例晚期實體瘤患者完成入組及給藥
2020年06月17日 07:03
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康方生物(09926)公布，公司自主研發的VEGFR-2新型全人源化單克隆抗體藥物AK109在中國劑量爬坡I期臨床試驗中，首例晚期實體瘤患者已順利完成入組及給藥。此研究由浙江大學醫學院附屬第一醫院牽頭並由其腫瘤內科主任徐農作為主要研究者。
AK109同靶點藥物Cyramza(雷莫蘆單抗)在2018年實現8.21億美元的銷售額，印證其市場前景。公司計劃進一步開展AK109與雙特異性抗體AK104(PD-1/CTLA-4)或單克隆抗體penpulimab(AK105,PD-1)的藥物聯用臨床試驗，以評估其治療肝癌的療效和安全性。
AK109是公司自主研發的VEGFR-2新型全人源化單克隆抗體藥物，可用於治療多種惡性腫瘤。AK109不具有ADCC活性，能夠高親和力地與人VEGFR-2蛋白特異性結合，阻斷VEGF與VEGFR-2的結合，有效抑制VEGF/VEGFR-2結合所誘導的血管內皮細胞增殖，從而干擾腫瘤新生血管形成，抑制腫瘤的發生及發展，公司未來將積極探索AK109與公司產品線中其他藥物聯合療法的相關研究。
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