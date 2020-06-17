康方生物：AK109中國首例晚期實體瘤患者完成入組及給藥

AK109同靶點藥物Cyramza(雷莫蘆單抗)在2018年實現8.21億美元的銷售額，印證其市場前景。公司計劃進一步開展AK109與雙特異性抗體AK104(PD-1/CTLA-4)或單克隆抗體penpulimab(AK105,PD-1)的藥物聯用臨床試驗，以評估其治療肝癌的療效和安全性。

AK109是公司自主研發的VEGFR-2新型全人源化單克隆抗體藥物，可用於治療多種惡性腫瘤。AK109不具有ADCC活性，能夠高親和力地與人VEGFR-2蛋白特異性結合，阻斷VEGF與VEGFR-2的結合，有效抑制VEGF/VEGFR-2結合所誘導的血管內皮細胞增殖，從而干擾腫瘤新生血管形成，抑制腫瘤的發生及發展，公司未來將積極探索AK109與公司產品線中其他藥物聯合療法的相關研究。

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