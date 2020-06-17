【專家點評】陳錦興：吉利汽車受惠政策扶持

中汽協資料顯示，5月份內地行業顯著恢復，上月全國汽車產銷分別達218.7萬和219.4萬輛，按年增長18.2%和14.5%，增速較4月加快15.9個和10.1個百分點。6月是傳統汽車銷售淡季，不過，隨着汽車消費政策效用的進一步釋放，銷售數據有望逐步回暖，預計下半年汽車行業景氣會緩慢回升。

吉利是自主品牌的龍頭，5月總銷量10.88萬部，按年增長約20%，優於行業。6月，吉利推出「2020吉利好車節」活動，以20億元人民幣優惠進行促銷，活動期間通過線上線下的互動方式進行，亦覆蓋全國經銷商，預計可推動6月銷量，延續五月升勢。

吉利配股集資雖然會攤薄每股盈利，但投資者顯然對吉利前景具信心，特別是其新能源車及領克品牌的未來發展。吉利今年會推出六款新車，並維持全年銷售目標為141萬部，反映管理層具營運信心。以現價計，市盈率為11倍，估值並不昂貴。建議11.5港元吸納，目標價13.5元，止蝕定於10.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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