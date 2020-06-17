【專家點評】王昕媛：中國新基建機遇處處

美國匯聚了全球最頂尖的科技公司，合計年收入達到美國企業整體收入的10%，利潤則佔20%，這批龍頭科技企業成為美國的核心競爭力。同樣，中國目前正在大力發展科技創新，2020年將是新基建的發展元年。

不同於傳統基建，新基建主要是依託科技行業為基礎，主要循資訊基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三方面發展。其中，資訊基礎設施包含以5G基建、物聯網、工業互聯網、衞星互聯網為代表的通訊網絡基礎設施，以人工智能、雲計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，和以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施。

從新基建的建設層級可以分為「管、端、雲」等多層。

其中，管基建主要以完成基建建設為目標，預計未來10年建成800萬座5G基站，智慧桿2,000萬個，屆時全球衞星寬頻市場增長5至10倍，內地通訊衞星投放量可能達數千顆。基站、基站PCB、衞星通訊終端、衞星網絡產業鏈迎來大的發展機遇。

端基建是更多的通過2B、2C端來實現，預計10年後全球5G移動用戶達到40至50億人，工業互聯網、車聯網是日常生活的一部分，那麼製造業的雲賦能、車聯網包括對充電樁的需求都是可能對應千萬級別的投資。

財經評論作家 王昕媛（作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益）

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