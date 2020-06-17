【市前重點睇】道指升526點　金價靠穩

●美匯指數企96.95，離岸人民幣(CNH)跌至7.0818，港匯觸發7.75，歐元跌至1.1265，英鎊低見1.2556。金價於1,727美元水平上落。布油處40.96美元，紐油報37.76美元。道指期貨窄幅上落。

●港匯持續強勢，於紐約市尾段再次觸發強方兌換保證，金管局向市場沽出22.32億港元，銀行體系結餘將於周四(18日)增加至1,257.58億港元。

●美國經濟逐步重啟，帶動當地5月份零售銷售按月破紀錄反彈17.7%，遠好過市場預期的8.4%升幅，但5月整體零售額仍較去年同期低6.1%。

●美國聯儲局主席鮑威爾對於經濟前景仍保持審慎。他在國會聽證會時警告，美國經濟復甦的強度和時間均持續面臨「重大不確定性」。

●美國10年期國債孳息率升3.13點子，報0.7528厘。

●港股ADR指數收報24,291點，跌52點。

●即月恒生指數夜期收報24,286點，跌69點，低水58點，成交39,387張。

●紐約7月期油收報每桶38.38美元，升1.26美元或3.39%；布蘭特8月期油收報每桶40.96美元，升1.24美元或3.12%。

-國際能源署：原油需求至少在2022年之前不會全面復甦。

-沙特阿拉伯對美國石油出口邁向35年來最低水平，幾乎暫停了美國原油供應。

●紐約8月期金收報每安士1,736.5美元，升9.3美元或0.5%，結束連續兩日跌勢。

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