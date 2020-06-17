【股民熱話】失業率高企　注意投資宜忌對抗逆境…

香港5月份的失業率攀升至5.9%，創十五年新高，超越全球金融危機爆發後5.5%的高位。作為打工仔，都咪話唔愁，當中航空、零售、餐飲都係失業大軍的重災區。雖然，隨着政府逐步防疫措施，相信有助恢復經濟活動，但外圍不明朗因素甚多，加上如今香港內部社會尚未回穩，故復甦的前景尚未許過分樂觀。

● 疫後經濟復甦存變數

今次全球疫情影響甚大，至今仍有爆發第二波的風險，故股民對於疫後的經濟復甦，不能不存希望，但亦不應該過分期望，畢竟變數甚多。且消費者對於旅遊、購物、外出用餐及進行社交活動，仍會保持社交距離警惕，故疫後的需求，實在難以一下子就能回復至疫前水平。如是者，企業招聘亦會審慎，意味即使失業率升勢放緩，但亦難望在短時間內大幅回落。

● 選股避銀行及傳統零售股

失業人數高企，意味整體消費意欲亦要打折。銀行的消費信貸需求相信難以回復，壞帳率亦有機會增加，加上利率超低，銀行利潤率會持續受壓，故針對投資選股，呢兩類股份皆不建議納入撈貨之列。

此外，由於疫情期間不少消費者已習慣網購，故傳統的零售業難免要經歷一場淘汰賽，低技術勞工的失業情況或會持續。除非內地個人遊再大量來港，否則對與旅遊相關零售股甚而是奢侈品股，還是要保持距離。

● 企業宜具穩定現金流

雖然就業和消費市場景氣需時恢復，但股民不妨發掘一些具「抗逆力」的個股，公用股就是一個例子，如電力股、煤氣股，皆因無論企業抑或居民，除非倒閉或移民，否則必然要用基本電力。早前受疫情影響銷售下跌最壞情況已普遍反映在估值身上，且這類公用公司普遍具有穩定而可觀的現金流，表現相對穩定，且普遍可享有較存款利率高的股息，值得逆市布置倉位。(部分公用股估值見附表)

當然，若然個人處於失業之中，家庭支出點慳都係有極限，要好好規劃財政，量入為出。若想善用積蓄投資抗逆，選股可參考上述分析，但謹記不能太過冒進，所謂最衰孤寒錢！若有需要，除了可以考慮銀行提供的延期還款，以及申請失業援助以應急之外，亦可以搵吓兼職或者參加進修課程，總之盡量保持樂觀和鬥志，機會總是留給有準備的人。

東網財經專欄作者 帥哥

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