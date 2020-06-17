【專家點評】陳樂怡：成交未配合　後市料反覆

伽馬數據早前發布，5月內地手遊市場規模按月增長11.9%至176.8億元人民幣，反映儘管解除社交距離措施之後，需求步入正常化階段，但市場強勁增長勢頭未減。

美國主要州份新冠肺炎新增個案急升，北京市爆發新疫情，投資者焦點再次聚焦在疫苗及醫藥研發板塊。再加上，近期再有多隻醫療相關股份來港招股上市，當中不乏具備強勁基石投資者支持，預計短線資金會流入板塊炒作。

展望後市，媒體報道美國國務卿蓬佩奧計劃在夏威夷與中國官員會晤，中美姿態上似乎稍為軟化，再加上美國強力支持經濟，推動港股一度升至24,500點附近的水平，但未能企穩10天線。事實上，蓬佩奧此前對華口脗偏向強硬，意味中美關係仍然不明朗。加上，美國疫情升溫，或會拖慢經濟復甦步伐。港股周二成交量未見明顯增加，料後市傾向反覆上落，建議集中板塊操作，看好盈利前景正面的新經濟股。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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