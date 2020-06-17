【專家點評】陳樂怡：成交未配合 後市料反覆
2020年06月17日 08:10
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美聯儲宣布購買個別企業債，以及美國考慮推1萬億美元基建方案以推動經濟復甦，蓋過市場對於第二波疫情的憂慮，美股期貨於亞洲時段升勢擴大，亞洲股市普遍上揚。港股周二飆567點至24,344點。國指升211點至9,867點。大市成交額為1,146億元。美國容許當地企業與華為制訂5G標準，中興(00763)急升15.3%，舜宇(02382)走高8.1%。
伽馬數據早前發布，5月內地手遊市場規模按月增長11.9%至176.8億元人民幣，反映儘管解除社交距離措施之後，需求步入正常化階段，但市場強勁增長勢頭未減。
此外，國家新聞出版署公布，6月第一批共55款遊戲獲得遊戲版號，其中21款為休閒益智類遊戲、1款網絡遊戲(端遊)、1款網頁遊戲及1款Switch遊戲，其餘均為手遊。騰訊(00700)及創夢天地(01119)旗下遊戲獲批。預期更多遊戲推出，有助於推動遊戲商收入增長，建議留意產品儲備強勁的遊戲股，例如網易(09999)。
美國主要州份新冠肺炎新增個案急升，北京市爆發新疫情，投資者焦點再次聚焦在疫苗及醫藥研發板塊。再加上，近期再有多隻醫療相關股份來港招股上市，當中不乏具備強勁基石投資者支持，預計短線資金會流入板塊炒作。
展望後市，媒體報道美國國務卿蓬佩奧計劃在夏威夷與中國官員會晤，中美姿態上似乎稍為軟化，再加上美國強力支持經濟，推動港股一度升至24,500點附近的水平，但未能企穩10天線。事實上，蓬佩奧此前對華口脗偏向強硬，意味中美關係仍然不明朗。加上，美國疫情升溫，或會拖慢經濟復甦步伐。港股周二成交量未見明顯增加，料後市傾向反覆上落，建議集中板塊操作，看好盈利前景正面的新經濟股。
個股推介方面，周大福(01929)由於中港業務均受新冠肺炎影響，加上香港業務亦受社會事件影響，周大福截至3月底止的2020財年盈利下跌37%。然而，集團未來將努力控制成本，加上分店續租租金下調，以及關閉部分店舖，預期2021財年香港租金成本下跌10至15%。另外，集團4至5月內地業務收入跌幅收窄至3%，集團更預期2021財年內地全年收入增長達25%。由於周大福絕大部分收入及盈利來自內地，預期成為集團中線增長動力。周大福目標價7.7元，若跌穿6.3元宜止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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