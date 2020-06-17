【專家點評】鄭勤龍：恒指短線或彈完即散

從卦象顯示，恒指走勢正處於《水山蹇》變《雷地豫》之中。在易經，「蹇」卦為四大難卦之一，《雜卦傳》曰：「蹇，難也。」，而「豫」卦則有戒備之意，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示近日的恒指反彈或將難以持久。

承接上周預示指數已高處不勝寒的《地天泰》變《雷水解》，指數於上周三隨即轉勢回落，並連跌4日累跌越1,600點，可說是應驗了「泰」卦物極必反的意象。然而於昨日大市受到美國總統特朗普考慮推出近1萬億美元支持經濟復甦基建計劃，以及日前美國聯儲局宣布啟動救助企業的行動，包括向中小企提供貸款，以及將會購買個別公司的債券等利好消息，恒指一度反彈約700點，可是仍然受制於10天移動平均線，最終升幅收窄至567點，收報24,344點。

「蹇」卦為跛足之象，引伸為走路有困難的人，雖然日前大市已略為有所調整，然而由於代表「泰」卦的「泰山」山勢險峭，因此跛足走路的人必然難以攀登，所以預期反彈幅度不會很大。此外，由於「豫」通「預」，因此「豫」卦帶有預防性的含意。因此「豫」卦亦給予我們應在恒指反彈時慎防會再度回落的準備。

玄學金融家 鄭勤龍

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