新冠肺炎：都市人避疫！紐約近郊房地產需求急增

新冠肺炎疫情肆虐，外媒報道，在憂慮爆發第二波疫情的情況下，美國紐約市居民正在考慮由城市搬遷至近郊置業，刺激紐約近郊的房地產市場需求急增，蓬勃發展。

總部設於紐約Wurtsboro的房屋建築商Catskill Farms於過去短短8周內，已售出6棟尚未建成的房屋。該公司老闆Chuck Petersheim透露，其公司以往通常是每年售出16至18套房屋；現時每周收到30個查詢，以往通常是每周只收到6個查詢。

Petersheim又稱，目前在Hudson Valley尋找房屋的人，當中大部分是以前從未到過Hudson Valley。對於市場而言，於近郊買樓是新事物，具迫切性。

紐約市民Jacob Knoll指出，整個置業遊戲已在改變，令人難以置信的是，有多少待定的報價現時已經完全消失，感嘆「簡直瘋了」。他去年由曼哈頓轉往小鎮New Paltz租房，當地距離市區約90分鐘車程，他原先正在等候機會於該小鎮置業，但由於該小鎮目前的房屋已迅速銷售，某情況下更是一推出便已沽清，即使他上月遇上心儀的3層磚房，業主亦告知只會考慮以現金或財務擔保要約才會進行交易。

然而，有地產經紀指出，紐約周邊地區的買樓需求雖然旺盛，但目前為止，未有證據顯示紐市有大規模的人口外流。

部分計劃在未來幾年移居鄉郊的市民，現時正加緊步伐落實計劃，惟地產經紀稱，大部分目前於農村置業人士，正在尋求第二套物業，並計劃保留其位於紐約的物業。

居住在曼哈頓的Doug Tough和Ariah Tough透露，原已有意欲添置第二套物業，而疫情大流行，無疑是增加了其買樓的意願。不過，他們都表示難以與投資者競爭，因部分投資者在未睇樓的情況下便已動用現金入市。

曼哈頓房地產數據公司UrbanDigs Analytics LLC根據新簽約和新掛牌進行的分析顯示，與去年同期相比，3至5月紐約4個郊區的新需求相對於新供應有所增加。同時，曼哈頓的需求相對供應而言，則沒有變化。該公司聯合創辦人John Walkup認為，與一年前相比，市場上突然出現很多人希望置業，而不是賣樓。

Zillow Group高級首席經濟學家Skylar Olsen表示，如果在家工作變得更加普遍，則隨着員工變得更願意遠離市中心居住，全國住房市場可能會發生變化。但現時模式變化不大，數據顯示，全國約有64%的置業者在4月尋持郊區房屋，而2019年4月為66%。

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