【專家點評】古勝：中國旺旺有勢可追？

香港失業率進一步攀升至5.9%，創15年來新高；雖然港股走勢與本地經濟的關聯性愈來愈低，反而與內地經濟息息相關，不過香港股民仍然是購買主力之一，整體經濟氣氛唔好，或多或少都會影響投資意欲。

講番個市，尋日(16日)港股高開逾500點，一度飆升757點，最終升幅收窄，貼近開市價以24,344點收市，成交1,146億元，金額是近2周的低位，反映成交唔算配合，短線都係唔好咁樂觀。

睇番技術走勢，旺旺過去兩個多月，股價大致於5.2至6元之間上落。睇好旺旺前景者，可作兩手準備，若然旺旺短線企穩6元大關，小注追入博上6.8元；若未能突破，則可候回吐至接近波幅區下限即5.2元水平再分注收集。

東網財經專欄作者 古勝

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