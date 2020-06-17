亞洲股市：日股挫逾250點　澳股靠穩

受惠美國5月零售銷售按月破紀錄反彈17.7%等利好消息，美股三大指數收升1.7%至2%；亞洲主要股市升跌不一。

日本日經225指數低開65點或0.2%，報22,517點，之後跌幅擴大至252點或1.1%，至22,329點。

日本公布，5月出口按年下跌28.3%，預估下降26.1%；進口按年下跌26.2%，預估跌20.4%。貿易逆差8,334億日圓，預估逆差1.03萬億日圓。該月日本對中國出口按年下降1.9%，對美國出口按年更大幅下降50.6%。

南韓首爾綜合指數亦低開4點或0.2%，報2,133點，其後跌至2,118點，跌19點或0.9%。

朝鮮半島緊張局勢近日持續升級，北韓周二(16日)炸毀位於邊境開城工業區的兩韓聯絡辦公室。南韓副行長Ryoo Sangdai在內的南韓央行高級官員今(17日)舉行會議，檢視對匯市等金融市場的潛在影響。南韓指出，因金融市場的震盪可能加劇，政府將保持「警惕」，並將及時採取措施應對任何市場不穩定。

澳股先跌後升，並一度漲43點或0.7%，報6,101點。

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