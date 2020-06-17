向世界錢進：做「德」捱得　四年可申永居

德國是最受歡迎的歐洲移民目的地之一。這個歐元區的「一哥」，是歐洲經濟的支柱，工業農業發達，人口亦是歐盟之最。即使港人揀選了其他移民門檻較低的歐盟國家進行移民，當取得歐盟護照後，部分人仍會以德國作為工作、讀書、生活的最終目的地。外來移民最快四年可申請永居。

環球房產投資及移民公司「海外買家」行政總裁梁鈞浩表示，港人可透過買樓投資移民德國，但要買指定地產項目，計及物業價格、律師費和雜費，最平只需約29萬歐元（約255萬港元），且物業可用作自住或出租。

這計劃對主申請人有一定要求，包括60歲以下、有學士學位、在德國不可工作，並要至少每半年入境德國一次，每次最少七日。當在德國住滿三年，並達到指定德文程度，則可申請永居。副申請人則要居留五年後、兼通過德文考試才可拿到永居。當取得永居後，在德國八年內住滿五年，才可申請護照。

外來人士擁有德國身份後可在德國境內生活，可免簽證自由出入歐盟國家和歐洲神根成員國。取得護照後更可在其他歐盟國家居住、工作、享有歐盟公民的學費優惠等。惟梁氏指，由於這個計劃要求的移民監時間較長，所以暫時不是太多人申請。

倘若港人擁有德國渴求的專業技能和資格，例如工程或資訊科技（IT），透過工作簽證移民也是不俗的途徑。不過，隨着新移民法今年三月起生效，即使你的專長在其他領域，大家也不用太過憂心。

90後港人林先生（臉書網名「石賈墨」）表示，自從德國新移民法生效，外國人到德國工作的門檻大幅降低：「以前德國公司選擇聘請外國人，而不是本地人，要解釋是因為請不到德國人或工作具特殊性質。現在規例改變後，只要公司願意請你過來德國就可以，門檻大幅降低了。」外來移民只要在德國工作滿四年，便可申請永久居留權。

回想之前，工程出身的他在德國也不愁找不到工作：「如果你在大學主修工程、IT，在德國很易找到工作，但如果修讀的不是專業技能，難度會較大。部分工程和IT專才是外來移民，是受過教育的專業人士。另一類移民的工作技術含量不高，例如清潔、廚房幫工等工作，也會有外來移民做。」

他續指，這裏的稅後工作收入隨時較稅前少四成，而稅項用作繳付醫療和退休保障，所以除了部分專業人士，在德國打工的稅後工作收入普遍會較香港低。

醫療福利方面，大部分人揀選當地公共醫療系統，每月大概有15至18%的收入用作交醫保保費，稱得上是一筆「大數」，但這保險的優點是全包普通科看病和醫療費用，患者不用付一分一毫。他稱：「德國的醫療制度相對完善，我未遇過負面經歷。」

世邦魏理仕近日發表全球生活報告，香港住宅平均樓價去年以約978萬港元高踞全球39個重點城市首位，德國城市慕尼黑則以780萬港元排第二。不過，以每平方呎均價計，香港的15,499港元大幅拋離慕尼黑的6,404港元。

他認為德國的樓價較香港正常，絕大部分人都可負擔一個物業，如果預算不足，可選擇較偏遠和較細小的單位。惟他提醒，如果要在德國把物業作投資出租用途，要注意法例側重保障租客多些，業主不能隨意加租。

石賈墨於○九年入讀香港中文大學機械及自動化工程學科，其後在大學認識了現時的德國人太太，了解到外國人在德國讀書也可享免費教育（現時大部分州份仍提供免費大學教育），於是為了一圓外國留學夢，他毅然放棄中大的學位，赴德國升學。

由於他修讀工程，而這學科在德國較受歡迎，找工作亦較易，減少了當初他決定應否過來德國的顧慮。迄今他已在德國居住十年，住在德國西南部的奧芬堡（Offenburg）。

他表示：「我非常喜歡在德國的生活，因這裏的生活節奏較香港慢，而過往當工程師的工作待遇亦相對佳，各方面也很滿意，加上奧芬堡是太太的出生地，這裏已經成為我的第二個家鄉，我們不會搬到德國的其他城市居住。」

惟他提醒有意搬來德國居住的港人，事前應考慮一些因素。首先，要了解自己想生活在怎樣的環境。畢竟德國國土面積遼闊，不同的城市、以至一個城市內的不同地區，都可給予人們不同的生活感覺。舉例德國首都柏林的市中心範圍，生活模式與香港相似；但當你住在奧芬堡，你要適應這裏在交通和購物上不及香港方便，生活步伐較慢，例如商舖周日關門，電車一班相隔半小時。因此，他往往建議移居德國的港人應考車牌，自己駕車方便出行。

在德國生活，懂德文可事半功倍。而他由2009年開始學習德文，於2016年考獲德語評級試中的最高級別，繼而在2017年創立「石賈墨德語補習社」，幫香港人理解和學習德文。去年他更決定離開工程師工作崗位，全力投身教德文事業。

飲食方面，大家對德國食物的印象可能是啤酒、豬手和香腸。他指德國人都算常飲啤酒，但豬手和腸不是常食。而一隻豬手通常賣8歐元（約70港元）左右，一杯啤酒大概2至3歐元（約17至26港元）。

至於正餐，視乎地區，較便宜的午餐約10歐元（約88港元），在餐廳品嘗晚餐則預算人均消費至少150至200港元。快餐店一個巨無霸餐，大概賣6至7歐元（約52至61港元）。如果到超市買食材自己煮，他認為生活水平反而較香港低，可能因德國是工業和農業大國，肉類、蔬菜的價格較香港低。

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