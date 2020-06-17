【專家點評】梁冠業：新經濟及醫療板塊仍值博

恒指前周急升1,800點後，上周初期曾經突破25,000點水平，但後期由於市場擔心美國經濟前景欠穩以及可能爆發第二波新冠肺炎疫情，表現回落。

本周一恒指再次跌穿24,000點關口，但周二則大幅回升。由此可見，近期大市仍受中美關係、環球經濟前景新聞及疫情走勢等因素緊密主導。我們認為下望24,000點以及上望25,000點，將成短期好淡投資者爭持的關鍵。

在大市大幅波動，但始終在區間活動之時，我們認為投資者可繼續聚焦於個別板塊上。這星期我們認為仍可放眼在今年長期受投資者青睞的新經濟和醫療板塊。

前者方面，在國內重新受疫情的影響下，消費者很大可能繼續選擇從網上渠道購物，我們預期618購物節銷售會維持亮麗，從而帶動如阿里巴巴(099880等電商股份的走勢。後者方面也預計會得益於疫情走勢，近期也看到很多醫療和生物科技相關股份受疫苗研究消息帶動。此外，在多隻醫療相關股份正在招股下，板塊有很大機會繼續受投資者關注。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業

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