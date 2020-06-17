【專家點評】沈振盈：波幅續擴大　六絕月不絕

坊間一直所講的「五窮、六絕、七翻身」，其實真是沒有多大參考價值，只是財演的穿鑿附會的説法。講的人根本不明白此說法的由來及典故，更不會知道背後的因果關係，總之就人云亦云，不去統計、不去驗證。

6月開波，恒指從22,961點急升至上周高位25,303點，勁升2,342點。而上星期從高位跌下來，短短4日，最多下跌了1,619點。前日之跌勢確實是有點兒恐慌性拋售，「六絕」的說法又再甚囂塵土。結果，歷史又是慣常的重演，怎樣跌下去，就怎樣升上來。恒指昨日上升567點，收報24,344點，技術上的走勢並沒有被破壞，中期上升趨勢仍然持續。

經歷過年初疫情的跌浪，市場仍是驚弓之鳥，稍有風吹草動，散戶就作鳥獸散。故此，5月底「立國安法」及上周的「疫情第二波」，都令到大市兩三日內急跌逾千點。由於3月的跌浪是跌過籠，故此，這兩次的震盪跌幅，都很快被收復。

6月份股市波幅會擴大，但六絕月絕對不絕，相信只是一個大波幅的上落市而已。至於7月是否「七翻身」，還是不要有前設立場，看清形勢才判斷為妙。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626