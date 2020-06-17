真定假？市傳「股神」巴菲特將布退休及繼任人選

內地傳媒引述消息報道，「股神」巴菲特將宣布退休，網絡更流傳由「股神」發出的退休親筆信，委任DDTG的David Scott Portnoy為旗下投資旗艦巴郡的董事局主席。不過，翻查巴郡官網、各大主流財經媒體及社交網站後，暫未見有相關消息。

根據網絡流傳的「股神」親筆信，提及與其拍檔芒格(Charlie Munger)一直在思考巴郡的未來及其繼任計劃，一向在為埃布爾(Gregory Abel)及賈殷(Ajit Jain)的接任而做好準備，但過去十年公司的表現不佳及最近幾個月所犯下的錯誤之後，明顯必須採取嚴厲措施。因此委任David Scott Portnoy為董事局主席，即時生效。

事實上，過去幾個月以來，巴菲特在股市操作上連連失手，允其是在航空股上，他於5月初舉行的巴郡股東大會上透露已盡沽所有航空股。美國總統特朗普於6月6日時曾稱，「股神」巴菲特一生都是對，但在拋售航空股上卻犯下錯誤。

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