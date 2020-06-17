港股格局：張智威料繼續兩萬四水平上落

信誠證券聯席董事張智威表示，雖然韓鮮半島局勢緊張，地緣政治風險升溫，但對投資市場暫時影響不大，隔晚美股道指再彈逾500點。不過，他認為疫情反覆，對美國經濟復甦步伐造成不確定性，預期股票市場仍然波動，港股料繼續在兩萬四附近上落。

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