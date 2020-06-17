港股格局：張智威料繼續兩萬四水平上落
2020年06月17日 10:19
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信誠證券聯席董事張智威表示，雖然韓鮮半島局勢緊張，地緣政治風險升溫，但對投資市場暫時影響不大，隔晚美股道指再彈逾500點。不過，他認為疫情反覆，對美國經濟復甦步伐造成不確定性，預期股票市場仍然波動，港股料繼續在兩萬四附近上落。
美國容許當地企業與華為商討制定5G標準，5G相關股近日表現突出。張指出，5G發展為大勢所趨，但中興通訊(00763)日前升勢過急，股價或出現回吐。若有意炒轉5G概念，不妨考慮中國鐵塔(00788)，其走勢相對落後，在1.5港元水平可以買入博追落後。
美團點評(03690)屢創新高，市值已突破萬億元大關。張指出，美團盈利正處高速增長階段，加上食正疫情期間的外賣趨勢，令市場對其存在憧憬空間，吸引資金持續流入。雖然其估值偏高，但升市莫估頂，有貨繼續揸，跌穿150元才考慮止賺，或者待高位再分段食胡，冇貨的投資者則等待較大調整再入市。
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