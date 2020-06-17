IATA警告航空業寒冬！受訪者短期想搭飛機比例跌至45%

國際航空運輸協會(IATA)警告，航空業面臨寒冬，並呼籲各國政府於新冠肺炎疫情持續期間，繼續提供救濟措施。

然而，相比疫情防疫封鎖的高峰期，旅客目前乘坐飛機的意願有所下降。IATA根據今年6月份首周的民意調查顯示，只有45%受訪者表示打算在取消航空限制後的幾個月內乘搭飛機，較4月份的61%減少；有36%受訪者表示將多等6個月後才會飛行，較4月的21%有所上升。

IATA首席經濟學家Brian Pearce表示，消費者實際上已變得更加謹慎，現在大多數人都說他們要等6個月以上才會出行。調查顯示，乘客相當謹慎。

值得留意的是，其他指標也表明需求環境不確定。與去年6月相比，總預訂機票量按年急跌82%。歷史趨勢表明，大約14%的機票是在旅行開始前22周售出。惟目前11月1至7日的預訂顯示，機票僅售出了2019年乘客數量的5%。

IATA預期，至2020年航空公司將虧損843億美元(約6,575億港元)，而政府的救濟對大部分航空公司而言是繼續營運的關鍵。

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