【專家點評】麥嘉嘉：新經濟板塊龍頭仍值得期待
2020年06月17日 11:06
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美國政府擬推出近1萬億美元基礎設施提案，以推動經濟復甦，主要涵蓋道路和橋樑等傳統基礎設施建設，另亦預留資金予5G無線基礎設施和農村寬頻。有關美國刺激性財政措施及美國5月零售增長遠超預期的消息，似乎蓋過因第二波疫情而出現的負面情緒，支持美股三大指數周二反彈。恒指收市未能補回上周五(12日)的下跌裂口。由於大市仍未擺脫自4月長方型通道，港股仍然保持上落市格局。
板塊方面，報道指美國商務部及相關政府機構同意修改對華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定5G電訊標準，消息刺激5G，手機設備及半導體相關股份做好。其他本地消費股周大福(01929)再次挑戰前高。本地消費板塊前景仍然受困於本地消費意欲及訪港旅客數字偏低，暫時不宜過份樂觀。
由於業務前景及盈利增長潛力較舊經濟板塊理想，我們維持增持新經濟板塊觀點，包括電商及互聯網醫療等。美團點評(03690)再創新高，至於騰訊(00700)主席馬化騰減持後股份一周仍累計升約3.5%，反映市場對於以科技為主題的新經濟股看高一線。我們繼續以行業龍頭為首選。
新經濟中，閱文集團(00772)獲大行提升目標價，騰訊早前投資閱文，公布現任騰訊集團副總裁、騰訊影業首席執行官程武出任閱文集團首席執行官和執行董事，針對作者與平台的合作協定，公司取消統一格式合同，發布「單本可選新合同」，根據不同授權分為三類四種：基礎協定、授權協定、深度協定等三大類作者合作合同。新合同及新管理革新帶動價值重估，可留意。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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