【專家點評】麥嘉嘉：新經濟板塊龍頭仍值得期待

美國政府擬推出近1萬億美元基礎設施提案，以推動經濟復甦，主要涵蓋道路和橋樑等傳統基礎設施建設，另亦預留資金予5G無線基礎設施和農村寬頻。有關美國刺激性財政措施及美國5月零售增長遠超預期的消息，似乎蓋過因第二波疫情而出現的負面情緒，支持美股三大指數周二反彈。恒指收市未能補回上周五(12日)的下跌裂口。由於大市仍未擺脫自4月長方型通道，港股仍然保持上落市格局。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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