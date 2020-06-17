【全球經貿戰】大摩續與特朗普唱反調　籲增持內地A股

正當美國總統特朗普主導政府退休金不投資中國企業股份，針對在美上市的中概股的違規行為，並宣布擬制裁中國內地及香港，但美資背景的投資銀行摩丹士丹利(大摩)卻繼續反其道而行，旗下MSCI明晟旗下指數系列過去多增持A股比重，最新又與香港交易所簽署授權協議，予港交所推亞洲及新興市場指數期貨及期權產品。最新消息是，大摩建議全球投資者增持中國A股。

外電報道，大摩周三(17日)在網上召開媒體會議，其中國市場策略師王瀅表示，未來6到12個月建議全球投資者增持中國市場的A股股票。王稱，目前A股市場外資持有比例佔比較低，價格也處於較好的時點，並建議投資者關注高增長股票，如消費升級、5G、中國城市化2.0等領域的龍頭公司。

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