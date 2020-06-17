港元拆息︰1個月跌至0.49厘　連降14日

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回軟至0.11厘；1星期企0.27厘水平；與樓按相關的1個月再跌至0.49厘，連跌14日；3個月為0.89厘。

17/6/2020

隔夜 0.11929厘

1星期 0.27780厘

2星期 0.43893厘

1個月 0.49714厘

2個月 0.76149厘

3個月 0.89268厘

6個月 1.11017厘

12個月 1.38232厘

16/6/2020

隔夜 0.12393厘

1星期 0.27946厘

2星期 0.41048厘

1個月 0.51863厘

2個月 0.78768厘

3個月 0.90941厘

6個月 1.13000厘

12個月 1.40286厘

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