港元拆息︰1個月跌至0.49厘 連降14日
2020年06月17日 11:18
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回軟至0.11厘；1星期企0.27厘水平；與樓按相關的1個月再跌至0.49厘，連跌14日；3個月為0.89厘。
17/6/2020
隔夜 0.11929厘
1星期 0.27780厘
2星期 0.43893厘
1個月 0.49714厘
2個月 0.76149厘
3個月 0.89268厘
6個月 1.11017厘
12個月 1.38232厘
16/6/2020
隔夜 0.12393厘
1星期 0.27946厘
2星期 0.41048厘
1個月 0.51863厘
2個月 0.78768厘
3個月 0.90941厘
6個月 1.13000厘
12個月 1.40286厘
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