內地「同志交友平台」Blued申請在納斯達克上市

財經傳媒彭博報道，內地最大的同性交友網絡平台--Blued已申請在美國進行首次公開募股。

籌備在美國上市的Blued是北京藍城兄弟文化傳媒(下稱「藍城兄弟」)旗下應用程式(App)，乃同性戀社交網站，Blued自2012年推出以來發展迅速，目前已經成為內地第一大男性同志社交平台。

市場數據顯示，Blued註冊用戶達到4,000萬，每月活用戶達到800萬人，是內地市場同類社交產品排名第二的Aloha用戶數量的25倍。2020年3月，中國以外地區(包括印度、南韓、泰國和越南)的用戶佔Blued每月活躍用戶總數的49%以上。除了為其用戶提供約會服務外，公司還提供實時流媒體播放功能，並將希望成為「父母」的男性與海外代孕者聯繫起來，據講這些服務是其多元化收入來源戰略的一部分。

總部位於北京的藍城兄弟周二(16日)向美國證券交易委員會提交的文件中列出了5,000萬美元的發行規模。

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