【高盛推介】美團再創新高　留意貼價條款沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(16日)大升約7.8%。周三(17日)早段繼續上升，高見175.9港元，繼周三後再創歷史新高。有券商指美團正在外賣及快消品電商業務積極發展，並料未來4至5年能在市場上擁有較強地位。該行並料美團今年至2024年財年收入及EBITDA的年複合增長分別可達44及83%，給予「跑贏大市」評級，目標價210元。

觀察個股輪證資金流向，可見周二資金明顯有部署美團相關資產，並主要集中在淡倉，當中認沽證及熊證分別錄得約1,250萬及670萬元資金流入。而牛證於周二亦錄得約190萬元資金流入。

觀察市場上的美團相關產品，可見有條款突出的產品供選擇，因此投資者可利用高盛的認股證搜尋器及牛熊證搜尋器協助篩選。

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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

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