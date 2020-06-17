周星馳抵押普樂道12號屋　代理：洋房市值逾10億冇放售

據土地註冊處資料顯示，由周星馳持有的山頂普樂道12號屋，於今年3月向JPMorgan Chase Bank,N.A.承按。該物業2011年5月透過滙豐銀行承做按揭，2019年9月已贖回項目。

據了解，上址前身為天比高洋房項目，位處太平山頂之巔，坐擁無敵維港全海景，樓價曾冠絕亞洲。該項目早年為一所面積逾4.4萬呎的巨型英式豪宅，原為滙豐銀行的大班屋，昔日滙豐大班浦偉士便曾居於此。

而大宅其後數度易主，至2004年沙士後，周星馳趁樓市未復甦，與菱電集團合作斥3.2億港元低價購入天比高，並重建4幢獨立洋房，更向政府申請更改地盤門牌，分別命名為普樂道10號、12號、16號及18號，不設14號，洋房樓高四層半，另有花園及泳池。

該4幢洋房建成後，2009年已售出兩幢，包括18號屋以3億元售出，同年16號屋亦以3.5億元沽出，而由菱電持有的10號屋則於2011年以8億元成交，建築呎價逾9.6萬元，當時並刷新亞洲不可分割地段洋房最貴呎價紀錄。

而是次承按的12號屋，一直由周星馳持有，據代理表示，洋房未有在市場放售，估計市值超過10億元。

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